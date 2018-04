Coppa Titano: Mariotti e Neri portano il Cosmos ai quarti

Si ferma a 13 il record di vittorie del Tre Penne nella coppa nazionale.

Si ferma dopo 13 vittorie consecutive il record del Tre Penne in Coppa Titano. La squadra di Città perde 2-1 contro il Cosmos che si qualifica per i quarti di finale. I gialloverdi chiudono la fase a gironi a quota 7 punti, il Pennarossa può agganciare il Cosmos vincendo l'ultima partita ma resterebbe comunque fuori per differenza reti negli scontri diretti. Un successo dunque importante per il Cosmos che vola nei quarti grazie alle reti di Mariotti e Neri. La prima occasione della partita è però per il Tre Penne. Dopo 6 minuti Martini centra la traversa. I detentori della Coppa Titano sfiorano il vantaggio anche in un'altra occasione con Gai. I biancoazzurri sembrano poter controllare la partita, il Cosmos la sblocca al 39' con il bel colpo di testa di Mariotti che batte Migani e manda le squadre al riposo con il Cosmos in vantaggio per 1-0. Nella ripresa il Tre Penne va alla ricerca del pareggio. Al primo minuto Paganelli fa da sponda per Gai che calcia al volo, Gregori si allunga per deviare in corner. Nel finale di gara il Cosmos colpisce ancora con Neri. Il giocatore gialloverde recupera palla sulla trequarti e poi s'invola verso la porta avversaria, una volta entrato in area supera ancora Migani in diagonale. Il Cosmos mette una seria ipoteca sui tre punti e sulla qualificazione, anche se il Tre Penne riesce a rendere più interessante in finale di gara accorciando con il calcio di rigore Paganelli. L'arbitro assegna il penalty per il fallo su Battistini, dal dischetto Paganelli spiazza Gregori. Vince il Cosmos 2-1 e festeggia la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Titano, dove per il girone D ci sarà anche il Tre Penne detentore.



Elia Gorini