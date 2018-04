Tura: "Il sogno è la Nazionale Femminile, prima però il Campionato"

A Ferrara per seguire la partita tra Italia e Belgio per le qualificazioni ai Mondiali femminile, il numero 1 del calcio sammarinese ha confermato la volontà di formare la prima Nazionale in rosa del Titano, obiettivo che passerà per il primo campionato sammarinese femminile.

Sentiamo il presidente Fsgc Marco Tura