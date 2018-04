Coppa Titano: ecco gli abbinamenti dei quarti

Tutte le partite si giocheranno alle 20.45. A Montecchio martedi 17 aprile la Fiorita affronterà il Faetano, stesso giorno e stessa ora a Fiorentino andrà in scena Juvenes/Dogana – Virtus.

Mercoledi 18 scenderanno in campo i detentori del Tre Penne che affronteranno una delle formazioni che potrebbero rappresentare la sorpresa del torneo come il Domagnano. A Montecchio derby tra Folgore e Cosmos. Stabiliti anche i criteri delle semifinali, non ci sarà sorteggio ma la vincente di Fiorita – Faetano affronterà nel penultimo atto della competizione, la vincente di Juvenes/Dogana – Virtus, sabato 21. Stabilito anche il campo che sarà quello di Fiorentino e si giocherà alle 15 .



L'altra semifinale, stesso giorno ore 18.30 scaturirà dalle sfide Folgore – Cosmos e Domagnano – Tre Penne.



La finalissima al San Marino Stadium in diretta su San Marino Rtv Sport canale 93 del digitale terrestre mercoledi 25 aprile ore 20.45



L.G