FSGC: riforme per Campionato e Coppa, fine del doppio tesseramento

Novità in arrivo per il calcio sammarinese. Il Comitato Federale, composto dalla Consiglio Federale e i rappresentanti delle società, ha iniziato l'iter per la riforma del Campionato e della Coppa Titano. Altra grande novità sarà la fine del doppio tesseramento, regola che permetteva ai calciatori di giocare nella stessa stagione sia per una squadra sammarinese che per un club dilettantistico italiano. Con la fine del doppio tesseramento non ci saranno più limiti al numero di giocatori "stranieri", la nuova regola prevede però un numero minimo di giocatori sammarinesi in campo. Tra le proposte da valutare il numero massimo di calciatori in rosa tra i 23/25 giocatori.

La nuova formula della Coppa Titano è strutturata su gare a scontro diretto con andata e ritorno. La detentrice del trofeo partirà dal turno successivo. Gli abbinamenti degli ottavi di finale saranno decretati tramite sorteggio.

Novità anche nella formula del Campionato Sammarinese. Le squadre saranno sempre divise in due gironi. Dopo aver disputato un girone di solo andata, le prime 4 dei due gruppi andranno a comporre un girone a parte. Le altre 7 squadre formeranno a loro volta un nuovo gruppo. Si giocheranno gare di andata e ritorno nei rispettivi gironi. Le prime 6 classificate del primo gruppo e le due migliori classificate del secondo accederanno ai quarti di finale. Nei play off si giocheranno gare di andata e ritorno, prevista anche la finale per il terzo posto. Tra i temi all'ordine del giorno nella seduta del Comitato Federale anche la finestra estiva di calcio mercato. La proposta della FSGC è stata quella di anticipare l'apertura di due settimane o più per agevolare le operazioni delle squadre impegnate nelle competizioni europee.



Elia Gorini