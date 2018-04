Futsal: (quasi) tutto deciso

L'ultima giornata del Campionato Sammarinese di Futsal ha decretato le sei squadre che si contenderanno il titolo. Gli ultimi 60’ della stagione regolare, in programma domani sera, serviranno per stabilire gli scontri dei play-off. L’incrocio che promette di essere più elettrico è quello che opporrà Juvenes/Dogana e Domagnano, due squadre appaiate al secondo gradino del Gruppo A e chiamate ad uno scontro diretto nel quale sarà la Juvenes – per effetto della vittoria nella gara di andata – ad avere a disposizione due risultati su tre. In palio, la seconda posizione del girone e di conseguenza la possibilità di evitare ai play-off una fra Tre Penne e Murata.