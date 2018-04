Coppa Titano: in campo i quarti di finale

L'appuntamento è per le 20.45. I primi a scendere in campo a Montecchio la Fiorita contro il Faetano, a Fiorentino andrà in scena Juvenes/Dogana – Virtus.



Domani toccherà ai detentori del trofeo: il Tre Penne affronta il Domagnano. A Montecchio derby tra Folgore e Cosmos.



Stabiliti anche i criteri delle semifinali, non ci sarà sorteggio ma la vincente di Fiorita – Faetano affronterà nel penultimo atto della competizione, la vincente di Juvenes/Dogana – Virtus, sabato 21.



L'altra semifinale, stesso giorno ore 18.30 scaturirà dalle sfide Folgore – Cosmos e Domagnano – Tre Penne.