Premio Fair Play al giovane Nicolò: il rigore non c'è e lui lo sbaglia calciando fuori

Ancora un bel gesto nel Calcio Giovanile, segnalato dal Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play.

E' avvenuto in una partita del Campionato Giovanissimi provinciali fascia B tra F.C. Aprilia e il Connect Calcio a 5. In una fase del gioco l’Arbitro ha assegnato un rigore molto dubbio, ma il giovane attaccante della F.C. Aprilia non è convinto. Per Nicolò Francescotti, 13 anni, non c'è e di proposito calcia la palla fuori. Una bella lezione di stile e di Fair Play che raccoglie i complimenti dei compagni, avversari, genitori e arbitro stesso. Per questo il Comitato Nazionale gli ha conferito il Fair Play Award.