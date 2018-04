Under 16: i convocati del Ct Magi



In vista del Torneo dello Sviluppo dal 19 al 24 aprile, il C.T. Lorenzo Magi ha diramato la lista dei 20 giocatori che prenderanno parte alla manifestazione, pensata dalla Uefa per integrare la crescita dei giovani calciatori sotto i 16 anni attraverso un primo confronto con i pari età di altri Paesi. La Nazionale biancoazzurra sarà impegnata con Albania, Armenia e Italia.



Tre giorni separano i padroni di casa dall’esordio con l’Armenia. Si giocherà venerdì alle 16:00, tre ore dopo il fischio d’inizio di Albania-Italia, che costituisce la vera partita inaugurale del torneo. La Selezione di casa giocherà al campo sportivo di Montecchio, mentre Albania-Italia si disputerà sull’altro impianto utilizzato per questo torneo: il San Marino Stadium.



Ecco la lista dei 20 giocatori convocati:



Lorenzo Capicchioni, Edoardo Casali; Mattia Cola; Andrea Contadini; Filippo Fabbri; Francesco Gessaroli; Daniel Giannini; Giacomo Matteoni; Christian Mazza; Thomas Paolini; Filippo Pasolini; Paco Piscaglia; Thomas Rastelli; Federico Rosa; Giuliano Sensoli; Samuele Severi; Francesco Tamagnini; Achille Terenzi; Alberto Tomassini; Francesco Vagnini.