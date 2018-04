Colonna - Berardi: il derby di serie C finisce in parità

A Brindisi termina 0-0 Virtus Francavilla - Juve Stabia, squadre nelle quali militano i sammarinesi Davide Colonna e Filippo Berardi

Termina 0-0 il derby sammarinese di serie C. Nel girone C, oggi si sfidavano Virtus Francavilla e Juve Stabia. Squadre nelle quali militano i due biancoazzurri Davide Colonna e Filippo Berardi. La partita si è giocata allo Stadio "Franco Fanuzzi" di Brindisi ed è ripresa dall'8' minuto del secondo tempo, dopo la sospensione del 25 marzo per impraticabilità del terreno di gioco. Davide Colonna, classe 2000, di ruolo portiere era in panchina con la Virtus Francavilla, mentre Filippo Berardi, attaccante classe 1997, punto di riferimento della nazionale under 21 e della Nazionale Maggiore, ha giocato titolare.



Elia Gorini