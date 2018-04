Fiorita Juvenes/Dogana in semifinale questa sera le altre due sfide dei quarti

Questa sera alle 20.45 diretta radio sui 102.7 le altre due sfide dei quarti

Regna l'equilibrio per 90 minuti in entrambe le partite poi i singoli e gli episodi fanno la differenza e non si arriva alla lotteria dei calci di rigore. Passano le due favorite, ma quanta fatica. La Fiorita ha bisogno di un Danilo Rinaldi formato gigante per avere ragione di un Faetano capace di rimettere tutto in gioco a 3 minuti dal termine. Emanuele Fonte di testa pareggia il goal di Rinaldi. Si va agli extra time per decidere la semifinalista. Ed è un vero peccato che il Faetano di Alessandro Fabbri debba abdicare a causa di una sfortunata autorete dell'eterno Vittorio Valentini.

Tornato in vantaggio il club di Montegiardino ha fatto valere il maggior tasso. Tra il 107 e il 114 La Fiorita ha dilagato con il tris personale e pallone a casa per Rinaldi e il definitivo 5 a 1 di Guidi su calcio di rigore. La Fiorita sabato cercherà l'ennesima finale nel confronto con la Juvenes/Dogana, capace di sfruttare gli episodi favorevoli e soprattutto la superiorità numerica nei supplementari. Vantaggio Virtus con Seck ad inizio ripresa. Vantaggio Acquaviva che dura poco. Il pareggio arriva 5 minuti dopo con Tkachuk.

La squadra del Castello di Serravalle sfrutta il momento e ribalta con Marziani. Un rigore di Raul Ura riporta in equilibrio l'incontro. Prima dell'extra time, doppio giallo per lo stesso Ura e Virtus in 10. La doppietta di Marziani e il definitvo 4 a 2 di Thomas Cavalli spingono la Juvenes/Dogana ad altezza Fiorita. Questa sera Tre Penne – Domagnano e derby Cosmos – Folgore