Coppa Titano: Tutto secondo pronostico, Tre Penne e Folgore in semifinale

Valori rispettati. In fondo arrivano le corazzate Fiorita, Tre Penne e Folgore alle quali si aggiunge la mina vagante Juvenes/Dogana.



Ecco le 4 sorelle che si contenderanno la finalissima di mercoledi 25 aprile in diretta su San Marino Rtv. Ci vogliono 75 minuti alla Folgore per piegare un ottimo Cosmos. Decide Lago che risolve in mischia e festeggia con la disinvoltura di un trapezista. Folgore – Tre Penne sarà la super semifinale di Coppa Titano di sabato ore 20.45. Il Domagnano resiste per 52 minuti poi deve arrendersi allo strapotere della squadra di San Marino Città, capace di sbloccare con Martini. Aperta la scatola tutto in discesa per i detentori del trofeo che raddoppiano con Simoncelli tre minuti dopo e da formazione di rango chiudono la contesa. Il terzo sigillo porta la firma di Gai che comincia l'azione quasi dalla propria area di rigore, poi la segue fino a ricevere palla e andare con il diagonale chirurgico a chiuderla. Tutto troppo facile con il Domagnano sparito dopo il 2-0. Angelini tiene alto l'orgoglio giallorosso e accorcia le distanze. Il sipario lo chiude definitivamente Battistini con missile di rara bellezza. Coordinazione perfetta per un pallone che prende un effetto speciale e va a terminare la sua corsa toccando in fondo al sacco. Gran goal per un Tre Penne pronto a non abdicare, ma al contrario a difendere il trofeo conquistato lo scorso anno.

Semifinali entrambe a Fiorentino ed entrambe sabato: alle 15 Fiorita – Juvenes/Dogana alle 20.45 Folgore – Tre Penne con diretta su Radio San Marino.



L.G