San Marino Calcio: bivio epocale

La FSGC, dopo la fine del doppio tesseramento, sta valutando anche quella della doppia affiliazione. Il San Marino Calcio è chiamato a decidere a quale Federazione appartenere. La partita contro il San Nicolò Teramo del 6 maggio potrebbe essere l'ultima.

Rivoluzione totale nel campionato sammarinese con il probabile stop al doppio tesseramento per i calciatori che dal 2018-2019 giocheranno con una sola squadra, rivoluzione che non è fine a se stessa.



Stop al doppio tesseramento e stop anche alla doppia affiliazione. Il San Marino calcio rappresenta la 16esima società affiliata alla FSCG ed è l'unica società calcistica con sede nella Repubblica di San Marino autorizzata dalla FIGC a militare nel campionato italiano di calcio.



L'ultima direttiva comunicata alla società biancoazzurra pone la stessa, davanti ad un bivio epocale: restare affiliata alla Federcalcio sammarinese significherebbe competere per il campionato sammarinese.



Rinunciare all'affiliazione significa invece partecipare ancora al campionato di Serie D o altro campionato italiano, ma non avere più alcun diritto di voto nell'assemblea elettiva per la nomina dei vertici del Consiglio Federale.



Nessuna dichiarazione, al momento, viene rilasciata da “ via Rancaglia”. I vertici del San Marino Calcio saranno presenti al Consiglio Federale di giovedi 26 aprile per capire bene i motivi per i quali la doppia affiliazione non è più idonea. Questo il quadro che porterà tutta una serie di valutazioni molto importanti e da dover fare anche nel più breve tempo possibile. La stagione del San Marino terminerà il 6 maggio, ma dal primo luglio comincia quella successiva 2018-2019 e la società del Titano, alla luce della direttiva FSGC, non ha molto tempo per decidere un cambiamento così radicale della sua storia.



