U16, San Marino cede all'Italia all'ultimo minuto. Albania prima

Nel Torneo di Sviluppo Uefa, i biancazzurrini resistono fino al 79°, poi Guerini sigla l'1-0 con una punizione dalla distanza. Ora gli albanesi, che dopo il 2-0 all'Armenia sono in testa da soli.

Sono trascorsi 79' su 80 e per l'U16 di San Marino costringere ai rigori l'Italia non è più né utopia né speranza, è quasi certezza. Tutto cancellato dalla punizione di Guerini, per un 1-0 che, col sennò di poi, fa davvero male.



E che punisce l'unica sbavatura del sin lì perfetto Paolini, subito sul pezzo nel respingere di piede il cross di Conti incornato da Reda; Tomassini non riesce a spazzare e Da Graca non ne approfitta, calciando dritto su Franco. Zanchetta che liscia l'invito di Lo Curto è l'emblema di un'Italia che spinge e crea, ma che al momento clou pecca di freddezza. Milanese punta Mazza e serve in area Reda, stavolta la chiusura di Tomassini vale un gol. Quindi combinazione tra Da Graca, Reda e Merci che porta al tiro di Zanchetta, sembra fatta e invece Paolini s'inventa un'altra paratona di piede.



I voli del portierino strappano applausi allo Stadium anche nella ripresa: Lo Curto ci prova due volte da fuori e due volte viene rimpallato, e la stessa sorte tocca al missile di Franco, sparato da posizione siderale. E l'Italia non passa nemmeno quando lui non può arrivarci: Merci carica e fa tremare la traversa, mentre Da Graca impatta di testa da due passi il traversone di Guerini e manda a lato d'un niente. Nel mentre ecco la punizione di Capicchioni che pesca in area Casali, che se ci credesse un po' di più potrebbe pure rendere clamoroso il pomeriggio di Magi. Invece per il miracolo non basta nemmeno il cartellino bianco a Brentan, che finisce fuori per 8' per aver simulato nel contrasto con Fabbri. La doccia fredda è un piazzato da lontanissimo di Guerini sul quale Paolini, a 1' dalla fine dei regolamentari, s'inceppa. L'Italia vince e San Marino perde, ma fosse sempre così sarebbe un bell'andare.



RM



Lorenzo Magi (CT San Marino U16) – Patrizia Panico (CT Italia U16)