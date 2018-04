Coppa Titano, mercoledì la finale Fiorita-Tre Penne

È la sesta finale consecutiva tra le due squadre, considerando tutte e tre le competizioni sammarinesi: sin qui quattro vittorie dei biancazzurri e una dei gialloblu, imbattuti dal 21 ottobre.

La Fiorita-Tre Penne, che altro aggiungere. L'una contro l'altra come nelle cinque precedenti finali delle tre competizioni sammarinesi, stavolta con in palio la Coppa Titano. E per La Fiorita sarà la settima finale consecutiva, aggiungendo la Coppa Titano 2016 vinta sul Pennarossa.



La striscia comune sorride al Tre Penne, che ha concesso ai rivali solo il campionato 2017 e portato a casa le altre quattro sfide. Compresa l'ultima Supercoppa, un 4-0 senza storia. Era una Fiorita incerottata, che in seguito ha dato la panchina a Procopio e ha vinto il Gruppo A proprio sul Tre Penne, stessi punti ma ko in entrambi gli scontri diretti. 50 punti a testa, roba da record per entrambe. In particolare per La Fiorita, che dal 21 ottobre ne ha pareggiata una e perse zero. Zero come i gol subiti nel girone di ritorno, a fronte del miglior attacco.



Per mercoledì i gialloblu saranno senza Dieng – mascella rotta nel quarto col Faetano – mentre Mottola e Selva sono in forse. In compenso ci sarà un rinforzino da Rimini: "D'Addario sarà regolarmente a disposizione del mister - spiega il ds Gian Luca Bollini - Di Maio e Villanova invece li avremo per i playoff". Nel Tre Penne invece sono a rischio Calzolari e Gasperoni, entrambi infortunati alla caviglia. Il capitano però crede nel recupero: "All'80/90% ci sarò".



RM



Nel servizio le parole di Gian Luca Bollini (direttore sportivo La Fiorita) e di Alex Gasperoni (centrocampista Tre Penne).