San Marino-Albania 1-3

TORNEO DI SVILUPPO UNDER 16 UEFA

Prima che l'Albania metta le cose a posto e vinca il girone, c'è spazio anche per sognare un po'. Perché pur nel contesto di un primo tempo sofferto, i ragazzi di Magi sono corti e organizzati e non disdegnano la possibilità di ripartire.



Occasionissima ospite al minuto 16 con Kuqi che di testa si divora il possibile vantaggio. L'Under si affaccia quando le circostanze lo consentono e mette paura al più quotato avversario quando Capicchioni fa filare Cola che va giù sul ruvido intervento del difensore. Il rigore che Ascari indica senza esitazioni fa arrabbiare la panchina albanese, ma il capitano Capicchioni non fa una piega e dal dischetto segna il gol del vantaggio. Reazione di pancia dei rossi avversari, Kadriaj fa tutto da solo, virata e tiro alto compresi. Un bel riflesso di Terenzi tiene avanti i suoi in attesa di un secondo tempo che comincia con tanti cambi tra gli ospiti e una marcia scalata.



Solo passati appena 4 minuti e un rimpallaccio maledetto la mette bene per Papa che poi è bravo a infilare lo spiraglio vicino al palo. Il gol da forza all'Albania, adesso San Marino difende più basso e riparte meno frequentemente. Sembra servito il sorpasso quando Staffa centra piena la traversa e lo sviluppo dell'azione porta un altro legno questa volta colpito sottomisura da Kotrri. I gol arrivano negli ultimi 10 minuti di partita, Sulovari in pressione mette la difesa in difficoltà, ruba palla e la converte.



Completato il sorpasso Albania sempre in avanti, Papa in spaccata trova anche il 3-1. Nel tempo di recupero applausi al portiere Terenzi per questo bel volo che chiude il torneo.