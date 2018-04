Coppa Titano, l'analisi di Procopio e Bizzotto

Primo "titulo" sammarinese per Gianluca Procopio, arrivato sulla panchina della Fiorita a metà ottobre al posto di Nicola Berardi. L'ex San Marino è ovviamente soddisfatto, per il futuro però si augura che i suoi riescano a chiudere prima partite di questo tipo. Il grande ex Luigi Bizzotto invece si rammarica per un primo tempo non da Tre Penne, seguito da una ripresa nella quale, dice, i suoi hanno dato più del solito e avrebbero meritato di più. Sentiamo l'allenatore della Fiorita, Procopio e del Tre Penne, Bizzotto.