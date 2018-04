Fsgc: San Marino Calcio, il nodo affiliazione

Comitato Federale di ieri sera improntato sui temi del doppio tesseramento e della doppia affiliazione



Circa 3 ore è durata la riunione del Comitato Federale Fsgc sui due temi di stretta attualità come lo stop al doppio tesseramento e lo stop alla doppia affiliazione.



Tutto nasce da una denuncia per i contributi ECA, alla procura di Forlì, della Virtus San Mauro, società affiliata alla Sammaurese.



Dalle successive verifiche la Uefa avrebbe chiesto la regolarizzazione di queste posizioni, da qui la decisione da parte della FSGC di porre uno stop definitivo al doppio tesseramento.



Chiarito il primo punto: a partire dalla stagione 2018-2019 i giocatori potranno giocare con una sola società, restano da chiarire molti aspetti che riguardano la doppia affiliazione FSGC – FIGC del San Marino Calcio.



Presente al Comitato Federale il Presidente della società biancoazzurra Luca Mancini e il Segretario Generale Gottardo Zonta. La Federazione Gioco Calcio ha ribadito che secondo le normative Uefa, la doppia affiliazione non è più idonea e che il San Marino calcio entro il primo luglio dovrà fare una scelta.

Inoltre, sarebbe stata contestata al San Marino la stessa affiliazione.



Non sarebbero emersi in FSGC documenti che attestino l'avvenuta affiliazione, e il San Marino sarebbe stato chiamato a dimostrare l'avvenuta iscrizione.

Da “via Rancaglia” fanno sapere che non solo esistono documenti scritti e firmati che formalizzano l'adesione alla FSGC, ma inoltre fino alla stagione 2007-2008 con delibera n 36 pratica n° 1204 seduta congresso di stato del 7 aprile 2008 veniva elargito un contributo di 80 mila euro per l'attività sportiva della società biancoazzurra.



Ricordiamo che attualmente la FSGC elargisce alla al San Marino calcio, un rimborso che copre le spese per gli allenamenti fuori territorio ( in questo caso San Mauro Mare), un rimborso una tantum di circa 10 mila euro per la parte amministrativa burocratica relativa al settore giovanile, e la concessione dello Stadio per le partite in casa.



Nata nel 1959 al termine dell’unico campionato disputato dalla Libertas-Tre Penne, a fine stagione venne dato incarico all’allora Presidente della Federazione Sammarinese di allestire una squadra che disputasse il campionato italiano partendo dalla Seconda Categoria (la Terza all’epoca non esisteva) con il nome di Serenissima. Dal 1973 A.C San Marino. Dall'agosto 2000 San Marino Calcio SRL. Attualmente il Presidente Luca Mancini rappresenta una società di capitali che detiene il 95% delle quote. L'ex Patron Germano De Biagi risulta azionista per il restante 5%.



