Giannini: "Siamo sempre stati affiliati alla FSGC"

Il DG del San Marino Calcio replica alle affermazioni del Presidente Tura

"Siamo in possesso di tutta la documentazione necessaria e favorevoli ad una soluzione per evitare la fine della nostra società. Non vorremmo che il 6 maggio fosse l'ultima partita ufficiale del San Marino Calcio".