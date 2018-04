Play off: volano Tre Fiori e Libertas

La squadra di Matteo Cecchetti s'impone ai rigori contro il Tre Penne, quella di Pasquale D'Orsi 3-0 contro il Domagnano

Sono Libertas e Tre Fiori a passare il primo turno di play off di Campionato Sammarinese. La squadra di Borgo Maggiore ha ragione del Domagnano, quella di Fiorentino del Tre Penne. La Libertas s'impone 3-0. Il gol che sblocca la gara arriva nel recupero del primo tempo con Davide Simoncini sugli sviluppi di un calcio di punizione. Il difensore granata diventa grande protagonista firmando una doppietta al 4' della ripresa.

Ancora una palla inattiva diventa decisiva, la punizione è toccata per Simoncini che calcia in porta, il pallone termina sotto l'incrocio. Chiude definitivamente la sfida il gol Simone Rossi nel recupero con un bel colpo di testa. La Libertas passa il turno e sfiderà nella prossima partita il Tre Fiori che ha avuto ragione del Tre Penne dopo i calci di rigore. A Montecchio i tempi supplementari si erano chiusi sul risultato di 2-2. Dopo il vantaggio di Nicola Gai al 14' del primo tempo, i gialloblu di Fiorentino avevano trovato il pareggio di Danny Gasperoni nei primi minuti della ripresa al termine di uno spunto personale. La squadra di Città riprende a giocare e con Simoncelli torna di nuovo in vantaggio al decimo minuto con una rete di testa in anticipo. Il Tre Fiori non ci sta e Imre Badalassi firma la nuova parità al 76', libero di colpire in area.



Dopo i supplementari ci vogliono i calci di rigore per decidere la sfida. Il Tre Fiori è perfetto con tre rigori realizzati su tre, il Tre Penne si trova davanti un grande Gentilini che para due rigori e la traversa. Vince il Tre Fiori 5-3 dopo i calci di rigore, la squadra di Matteo Cecchetti sfiderà quella di Pasquadra D'Orsi per un posto in semifinale.

Tre Penne e Domagnano rimandate alla sfida che decreterà la prima eliminazione dai play off scudetto.



Elia Gorini