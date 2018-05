Futsal, playoff: Tre Penne in semifinale, Domagnano eliminato

I biancazzurri hanno battuto 5-1 il Tre Fiori, i giallorossi hanno ceduto 3-0 alla Juvenes/Dogana.

Tre Penne in semifinale e Domagnano eliminato, questi i verdetti del secondo turno playoff del campionato sammarinese di futsal.



Ieri sera, i biancazzurri hanno battuto 5-1 il Tre Fiori, grazie alla doppietta di Belloni e ai gol di Pasqualini, Francesconi e Gabrieli; di Ercolani la rete della bandiera. Ora se la vedranno con la vincente di Pennarossa-Murata (le due capolista della fase a gironi), in programma domani sera.



Il Domagnano invece ha ceduto 3-0 alla Juvenes/Dogana, che ora affronterà il Tre Fiori in un'altra sfida da dentro o fuori. A firmare il tris sono stati la doppietta di Nicolò Gabrielli e il sigillo di Mirko Gabrielli.