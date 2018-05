Caso San Marino: la nota della FSGC

La Federcalcio Sammarinese ha convocato per domani una conferenza stampa sulla questione relativa dalla doppia affiliazione del San Marino. Dalla Casa del Calcio fanno sapere che la documentazione presentata dal San Marino Calcio firmata dall'ex Segretario Generale della FSGC “è priva di validità formale in quando impossibile rilevarne la data di emissione”.



La FSGC sottolinea che “non si possa parlare di revoca di affiliazione” ma in ottemperanza a quanto stabilito dal regolamento organico e dallo Statuto, il San Marino Calcio risulti automaticamente escluso dalla FSGC e quindi non in possesso dell'affiliazione per mancanza dei requisiti necessari”.



Nel comunicato si fa riferimento ai specifici articoli che rimando ad esempio al mancato rinnovo annuale dell'affiliazione tramite versamento della tassa relativa. Nella conferenza stampa di domani interverrà il presidente Marco Tura. La FSGC sottolinea già da ora la propria disponibilità a incontrare il San Marino calcio per concordare le modalità di utilizzo degli impianti ed eventuali collaborazioni tecnica con riferimento al settore giovanile. Anche il San Marino ha convocato una conferenza stampa per domani pomeriggio.



