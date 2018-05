Play Off: La Fiorita in semifinale, Tre Fiori in Europa

La Fiorita batte 3-1 la Folgore e vola in semifinale contro il Tre Fiori. La squadra di Cecchetti si qualifica così in anticipo per le Coppe Europee.

La sfida tra le regine della stagione regolare va alla Fiorita, la squadra di Montegiardino si candida per il ruolo di grande protagonista di questi play off scudetto.



La squadra di Procopio s'impone 3-1 sulla Folgore. I gialloblu di Montegiardino trovano in Tiziano Mottola l'uomo partita con due reti che spingono La Fiorita verso la semifinale contro il Tre Fiori. La partita si sblocca su calcio di rigore. Il direttore di gara gara concede la massima punizione per un tocco di mano di Muccini sulla punizione di Amati. La Folgore protesta, Michele Scarpino è fermo sulla sua decisione, dagli undici metri va Tiziano Mottola che firma il vantaggio della Fiorita.



La Folgore non ci sta e trova il pareggio in chiusura di primo tempo con Michale Angelini. Un gol da dividere con Domeniconi che sfonda sulla sinistra e raggiunto il fondo mette a rimorchio il pallone per il compagno che riesce a girare in porta. Alla fine del primo tempo è 1-1.



Nella ripresa sale in cattedra Tiziano Mottola. L'ex giocatore del San Marino Calcio trova il nuovo vantaggio con una punizione magistrale. Palla all'incrocio dei pali dove Bicchiarelli non può arrivare. Un grandissimo gol. La rete che chiude la partita e certifica il passaggio del turno al 72'. La Folgore perde palla, riparte la Fiorita sulla sinistra, Danilo Rinaldi s'invola verso la porta avversaria e una volta entrato in area di rigore batte Bicchiarelli. E' il gol del 3-1.



La Fiorita passa il turno e vola in semifinale dove affronterà il Tre Fiori. Esulta anche la squadra di Matteo Cecchetti, con il passaggio del turno della squadra di Montegiardino, i gialloblu di Fiorentino sono già qualificati alle prossime coppe europee. La Folgore sfiderà la vincente della sfida tra Libertas e Tre Penne.



Elia Gorini



CALENDARIO PLAY OFF 2018

Primo Turno - 29 aprile - ore 15

1) TRE PENNE - TRE FIORI (2-2) 3-5 (d.c.r.)

14' Gai Nicola (TP)

49' Gasperoni Danny (TF)

55' Simoncelli Michele (TP)

76' Badalassi Imre (TF)



2) DOMAGNANO - LIBERTAS (0-1) 0-3

46' Simoncini Davide (L)

54' Simoncini Davide (L)

94' Rossi Simone (L)



Secondo Turno - 3 maggio ore 20:45

3) TRE FIORI - LIBERTAS (1-1) 6-5 (d.c.r.)

101' Badalassi Imre (TF)

103' Rossi Simone (L)



Terzo Turno - 4 maggio ore 20:45

4) TRE PENNE - DOMAGNANO (4-4) 6-4 (d.t.s.) Domagnano eliminato

4' Jaupi Enea (D)

10' Jaupi Enea (D)

20' Martini Marco (TP)

35' Rossi Andrea (TP)

39'(r) Simoncelli Michele (TP)

42' Ceccaroli Luca (D)

46' Angelini Nicolò (D)

60'(r) Simoncelli Michele (TP)

102'(r) Simoncelli Michele (TP)

103' Marigliano Kevin (TP)



Quarto Turno - 5 maggio ore 15:00

5) LA FIORITA - FOLGORE (1-1) 3-1

30' Mottola Tiziano (LF)

43'(r) Angelini Michael (F)

60' Mottola Tiziano (LF)

72' Rinaldi Danilo (LF)



Quinto Turno - 9 maggio ore 20:45

6) TRE PENNE - LIBERTAS (Seconda Eliminazione)



Prima Semifinale - 10 maggio ore 20:45

7) LA FIORITA - TRE FIORI



Sesto Turno - 13 maggio ore 15:00

8) Vincente 6 - FOLGORE (Terza Eliminazione)



Seconda Semifinale - 18 maggio ore 20:45

9) Vincente 8 - Perdente 7 (Quarta Eliminazione)



FINALE - 23 maggio a Montecchio

10) Vincente 7 - Vincente 9