Fsgc – San Marino calcio: colloquio pacato che ha lasciato però ancora tanti punti interrogativi

Tanto tuonò che non piovve. Due ore di colloquio che non hanno portato alla sperata fumata bianca. Tutto resta immutato. Durante la riunione il Presidente della FSGC Marco Tura ha ribadito, ai vertici della Società di Via Rancaglia, che il San Marino Calcio, stando agli statuti FIFA e UEFA, non risulta affiliato alla Federazione Sammarinese Gioco Calcio.



Il Presidente – ha spiegato – che la volontà è quella di trovare nel più breve tempo possibile una soluzione che possa garantire la continuità della società biancoazzurra appoggiandola nel percorso di affiliazione alla sola FIGC.



Soluzione che non accontenta il Presidente del San Marino Luca Mancini che non accetta di non essere riconosciuto dalla FSGC. Il nodo si fa ancora più stretto quando si percorre la strada inversa; ossia quella di rinunciare all'affiliazione italiana per mantenere solo quella sammarinese. In questo caso il San Marino Calcio per disputare il campionato sammarinese oltre ad ottenere l'affiliazione, che stando a quello che continuano a sostenere i vertici FSGC non c'è, dovrebbe ottenere anche l'OK dell'Assemblea Federale con la maggioranza delle società che voterebbero il riconoscimento del sedicesimo club che disputerebbe il campionato interno.



Tempi lunghi però che il San Marino non può permettersi con la programmazione imminente della prossima stagione. Situazione intricata e aggrovigliata con le due parti molto lontane, ma che si sono dette pronte in tempi brevissimi a trovare una soluzione che in questo momento appare difficile.



L.G