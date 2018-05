Marco Tura: "Non c'è stato il pieno rispetto delle norme. Lo statuto Fifa-Uefa è molto chiaro"

Il Presidente della Federcalcio Marco Tura all'indomani dell'incontro con il San Marino Calcio, ribadisce che la società del Presidente Luca Mancini non è affiliata alla FSGC. " Io so - continua Tura- che i documenti che rilascia la FSGC anche prima della mia elezione, sono ben diversi da quello mostrato dai vertici del San Marino alla San Marino RTV. Lo statuto Fifa-Uefa è chiaro, e non c'è stato il pieno rispetto delle regole". Tura - prosegue nell'intervista- dicendo che farà di tutto per dare appoggio al San Marino ma solo dopo che, la società di Via Rancaglia avrà deciso a quale Federazione affiliarsi.