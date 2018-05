La San Marino Academy vince 2-1 a Bologna. Decide la doppietta di Gaia Mastrovincenzo

La San Marino Academy sbanca Bologna e blinda il quinto posto della classifica. Nell'ultima trasferta di campionato la squadra di Fabio Baschetti vince 2-1 grazie alla doppietta di Gaia Mastrovincenzo, che trova le due reti nel primo tempo. Il vantaggio ospite arriva all'11'. Mastrovincenzo parte sul filo del fuorigioco e batte l'incolpevole Lauria. Il raddoppio al 25' quando sul cross di Costantini, la difesa pasticcia. Ne approfitta la numero undici biancazzurra che si aggiusta il pallone ed insacca il momentaneo 0-2. In avvio di ripresa il Bologna segna il gol della bandiera con Sbrescia che controlla ottimamente la sfera, si libera per la conclusione e trafigge Giorgi con un gran tiro. La San Marino Academy prova a chiuderla ma non trova il terzo gol. Sul fronte opposto le rossoblu mettono i brividi alle avversarie a nove dalla fine quando Antolini approfitta di una leggerezza della retroguardia sammarinese e punta la porta ma Giorgi le nega il pareggio. Al fischio finale è 2-1 per le ospiti



