Play Off: la solita rimonta del Tre Penne

Libertas eliminata in una stagione con poche luci e molte ombre

Si chiama "rimonta" e per il Tre Penne è diventato un autentico marchio di fabbrica.

L' ultima remuntada come la chiamano gli spagnoli, arriva nel quinto turno dei play-off del campionato sammarinese.

Questa volta a portarsi in vantaggio per prima è stata la Libertas che al quinto minuto trova la deviazione vincente di Ordonseli, sul preciso suggerimento di Tamburini.

E cosi per la squadra di Bizzotto si presenta l'ennesima gara in salita ma i bianco-azzurri non si perdono d'animo e ci vuole un super Simoncini per negare a Martini la gioia del pareggio.

Non può nulla l'estremo difensore della Libertas, quando ad un minuto dal riposo, lo stesso Martini deposita in rete i pallone dell' 1 a 1, sulla splendida percussione di Palazzi.

La squadra di D'Orsi soffre a centrocampo la maggiore vivacità degli avversari ma a metà ripresa, non concretizza una nitida palla gol.

Tacco di Morelli per il diagonale di Rossi, Migani in uscita salva porta e risultato.

A spezzare l'equilibrio, ci pensa il solito Gai.

Sulla corta respinta della difesa granata, il centrocampista di Bizzotto trova il corridoio giusto per battere Simoncini.

Gai si conferma un valore aggiunto di una squadra infinita.

La Libertas accusa il colpo, Rossi rifila una manata a Cesarini e si prende il cartellino rosso.

Il Tre Penne vince, si qualifica e domenica se la vedrà con la Folgore, in una semifinale che vale anche un posto in Europa.

Per la Libertas cala il sipario su una stagione che non può lasciare soddisfatti.