Il Tre Fiori ricorre contro La Fiorita per Villanova, il Giudice Sportivo respinge

Nella semifinale di ieri, che ha visto Montegiardino imporsi 1-0, c'era anche l'attaccante, che secondo il club di Fiorentino non aveva abbastanza presenze per disputare i playoff. Ma niente da fare: risultato omologato e La Fiorita in finale.

La Fiorita è la prima finalista del campionato sammarinese, l'ha detto il campo e l'ha ribadito il Giudice Sportivo. Rigettato il ricorso del Tre Fiori, che aveva chiesto la vittoria a tavolino contestando la presenza sul rettangolo verde dell'attaccante Marco Villanova. Il giocatore è tesserato sia per la squadra di Montegiardino che per lo Sporting Trestina, ma secondo il club di Fiorentino non avrebbe preso parte ad abbastanza partite di regular season per poter partecipare ai playoff. Niente da fare però: il Giudice Sportivo ha omologato l'1-0 di ieri sera, perciò in finale ci va La Fiorita.