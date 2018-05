Futsal: Pennarossa batte Tre Fiori ai rigori

Sarà il Pennarossa a sfidare il Tre Penne per un posto nella finale del campionato sammarinese di Futsal. La squadra di Chiesanuova ha avuto bisogno dei calci di rigore per avere la meglio sui campioni in carica del Tre Fiori, dopo che i tempi supplementari si erano conclusi sul 2 a 2.



La partita si sblocca al 26’ del primo tempo con Michelotti che sigla l’uno a zero per la squadra di Fiorentino. Non si fa attendere la risposta del Pennarossa che pareggia ad inizio secondo tempo con Casadei, rete che porta la sfida all’extra time dove, a 3 minuti dal termine, i gialloblù si riportano avanti con Simoncini.



Sembra fatta, ma all’ultimo respiro, Macina riporta i biancorossi a galla. Si va così ai rigori dove è decisivo l’errore di Andrea Ercolani, il primo a calciare, che si fa parare la conclusione. Gli altri tiri dal dischetto vanno tutti a segno. Quello decisivo per il Pennarossa lo segna il portiere Gianpaolo Brighi che diventa così l’eroe di serata.



Squadra di Chiesanuova in semifinale e Tre Fiori in vacanza, visto che i gialloblù non hanno conquistato l’accesso ai playoff della San Marino Futsal Cup, che inizieranno a fine mese.