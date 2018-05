Ultima di campionato amara per la San Marino Academy sconfitta 2-1 dal Brixen

San Marino Academy e Brixen in campo senza obblighi di classifica essendo entrambe già da tempo retrocesse. Obiettivo comune quello di chiudere il campionato con un risultato positivo. Impresa che riesce alle ospiti che si impongono 2-1. Il vantaggio del Brixen arriva dopo appena 3' grazie ad un gran tiro di Reiner che si infila sotto la traversa. Le biancazzurre non danno segni di ripresa, rischiando di subire il raddoppio al 7'. E' la traversa a negare a Ladstaetter il gol.



Al 9' altro brivido per le padrone di casa sull'incursione di Bielak sventata da Giorgi in uscita. La reazione della San Marino Academy al quarto d'ora quando al termine di una mischia in area ospite, Mastrovincenzo spara a botta sicura ma Kosta compie un miracolo. Al 30' il pareggio. Lungo rilancio di Montalti per Cimatti che incrocia sul palo opposto mettendo fuori causa il portiere. Si passa al secondo tempo nel quale le due squadre cercano il gol vittoria. A trovarlo è il Brixen al 63' con un gran tiro a spiovere di Bielak che si spegne in fondo al sacco. La San Marino Academy alza ulteriormente il baricentro alla ricerca del pareggio, ma senza trovare la giocata vincente. All'88' punizione bomba di Montalti che Kosta para in due tempi sulla linea di porta. L'ultima emozione al 90' è di marca ospite con Maloku che punta la porta, ma Giorgi è brava a chiuderle lo specchio in uscita. Poi più nulla. Il Brixen vince 2-1 sulla San Marino Academy. In entrambi gli spogliatoi è tempo di bilanci.





PC