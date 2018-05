Folgore–Tre Fiori a Montecchio si conoscerà il nome dell'altra finalista

Si gioca questa sera alle 20.45, diretta su Radio San Marino Classic 103.2

La regoular season dice Tre Fiori: 2-1 e 0-0 i risultati maturati durante la fase regolare, una semifinale ovviamente è tutta un'altra storia, tutta un'altra partita. Sarebbe già un grosso errore se la squadra di Cecchetti cullasse sogni di gloria partendo proprio dagli ultimi precedenti. La formazione di Lasagni al contrario dovrà ribaltare un pronostico che stando ai due scontri diretti favorisce il club di Fiorentino. E' una semifinale molto sentita perchè le due protagoniste hanno grande fame di raggiungere l'atto conclusivo del campionato sammarinese che manca alla società di Falciano dal 2015 e al Tre Fiori dal 2011. Due assenze sicure per entrambe. Lasagni dovrà rinunciare a Berardi e Angelini infortunati e dovrà capire se potrà recuperare Arrigoni in forse fino all'ultimo momento. 4-2-3-1 dunque per la Folgore con Bicchiarelli tra i pali, Sartori, Muccini , Brolli e Rossi linea difensiva. Nucci e Bezzi cerniera di centrocampo. Lago, Domeniconi e Savioli dietro all'unica punta Bernardi. Non ha sciolto ancora i dubbi il tecnico del Tre Fiori Cecchetti. Indelicato sostituirà lo squalificato Teodorani, che agirà dietro alla B&B Bernacci-Badalassi. L'altro sicuro assente è lo squalificato Andreini. Si gioca questa sera alle 20.45 a Montecchio. Diretta su Radio San Marino Classic 103.2

L.G