Futsal, Murata e Tre Penne si giocano il titolo

È una finale inedita quella che assegnerà il titolo 2018 del campionato sammarinese di Futsal. Se la giocheranno Tre Penne e Murata per succedere al Tre Fiori nell'albo d'oro e per rappresentare San Marino nella Uefa Futsal Cup. L'ultimo atto è dunque il derby di città che arricchisce di altri spunti una finale già di per sé tutta da vedere e da giocare. Un Murata grandi numeri rappresentato nella conferenza della vigilia dal responsabile Daniele Albani e dal bomber Danilo Busignani. Prima stagione al Murata e subito tanti gol per trascinare col miglior attacco e la miglior difesa a quella che definisce la finale più giusta e più bella. Il Tre Penne si è arrampicato fino all'ultimo atto al termine di una stagione come dice il capitano Gemino Gozi grazie alla forza di un grande gruppo che ha saputo superare le difficoltà e meritarsi di giocare per il titolo. Il tecnico Gabriele Cellarosi rende alle semifinaliste Tre Fiori e Pennarossa l'onore delle armi ma si prepara a guidare la squadra e al contempo a difenderne i pali della porta. L'indisponibilità dei due portieri, uno infortunato e l'altro squalificato, impone il doppio ruolo a Cellarosi. Occasione Futsal per riscattare il calcio a 11 dove il Murata ha vissuto un'annata difficile e il Tre Penne fallito l'obiettivo Europa.