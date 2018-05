Campionato Sammarinese: tutto pronto per la finale

Fiorita e Folgore si giocano il trofeo. Diretta tv su Rtv sport, canale 93 ddt, e in radio su San Marino Classic 103.2

L’abitudine a giocare queste sfide da una parte e la voglia di tornare ad alzare un trofeo dopo 3 anni di digiuno. Eccoli gli ingredienti della finale del campionato sammarinese. Fiorita e Folgore sono al completo, i tecnici Lasagni e Procopio hanno recuperato tutti gli acciaccati e potranno mandare in campo la migliore formazione possibile. La Folgore è stata la squadra che ha subito meno gol nella stagione regolare e capitan Nucci sa che anche in questa finale la retroguardia giocherà un ruolo fondamentale. La Fiorita invece ha perso solo alla prima giornata con la Cosmos, da allora ha infilato 24 risultati utili consecutivi. I gialloblù sono la squadra che ha segnato più gol e, oltre a voler bissare la vittoria dello scorso anno, vogliono tornare in Champions per provare a prendersi quel passaggio del turno che l’anno scorso avevano solo sfiorato.

I precedenti in stagione sono favorevoli alla squadra di Montegiardino che ha collezionato due vittorie su due. Le finaliste sono pronte a darsi battaglia sul sintetico di Montecchio, che sostituisce la consueta cornice del San Marino stadium per i lavori che stanno interessando il campo di gioco, ma nessuno dei protagonisti crede che questo cambiamento inciderà sul risultato della sfida. Comunque vada sarà il primo titolo per uno dei due allenatori: il gialloblù Procopio è all’esordio nel campionato sammarinese ma ha già in bacheca la coppa Titano conquistata qualche settiamana fa, Lasagni mai era arrivato all’ultimo atto della stagione. Calcio d’inizio alle 20.45, arbitra Marco Avoni. Partita che potrete seguire in diretta su Rtv sport, canale 93 del digitale terrestre e in radio su San Marino classic 103.2.