Calcio sammarinese: Fiorita ancora campione del Titano

Secondo scudetto consecutivo, quinto della sua storia per il club di Mintegiardino che al termine di una partita combattuta batte la Folgore per 1-0 . Decide un goal Gasperoni alla mezz’ ora del primo tempo. Tiro cross deviato e che ha ingannato Bicchiarelli . Folgore che lascia il campo a testa altissima ma contro La Fiorita piglia tutto non c’e stato altro da fare. Per il club di Montegiardino doppietta Coppa - Campionato ed ora la Champions League.