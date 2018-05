Allievi Interprovinciali: San Marino Academy-Savignanese 1-4



Niente ciliegina sulla torta stagionale per gli Allievi Interprovinciali di Stefano Ceci, che ieri pomeriggio erano impegnati, a San Giovanni in Marignano, nella finalissima di campionato contro la Savignanese. Il risultato: 4-1, ha infatti sorriso a quest’ultima, travolgente soprattutto nel primo tempo e alla fine premiata come squadra prima classicata nel campionato Allievi per le province di Rimini, Forlì-Cesena e Ravenna.

Secondo posto per la San Marino Academy, a cui resta comunque la consapevolezza di aver fatto una grande stagione, impreziosita dal trionfo nel proprio girone di campionato.

Passa in vantaggio la Savignanese su rigore con Marconi, doppietta di Lasagni, Di Gilio sigla il quarto gol, al 53’ gol della bandiera per l'Academy con Piscaglia.