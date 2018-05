Parte la Futsal Cup

Il futsal sammarinese riparte questa sera con fase finale della San Marino Futsal Cup.



Un epilogo lampo, con cinque partite concentrate in 10 giorni, fino a conoscere il nome della formazione che farà seguito al Tre Fiori nell’albo d’oro di questa competizione.



I ragazzi di Spada non potranno difendere il titolo, eliminati in un Girone A vinto dal Tre Penne con 13 punti davanti a Juvenes/Dogana (10) e La Fiorita (9). Così come il Murata, capace di vincere tutte e sei le partite della fase a Gironi, ma anche Domagnano e Virtus – che compongono il lotto di sei squadre che parte all’inseguimento del secondo trofeo stagionale.



Oggi in campo Juvenes/Dogana-Virtus e Domagnano-La Fiorita. Calcio di inizio alle ore 20:15.