San Marino Futsal Cup: Juvenes/Dogana e La Fiorita in semifinale

Si completa il quadro delle semifinali della San Marino Futsal Cup. Oltre a Murata e Tre Penne, già qualificate in quanto vincitrici dei rispettivi gironi, saranno Juvenes/Dogana e Fiorita a giocarsi un posto in finale. La squadra di Muccioli ha avuto la meglio sulla Virtus per 4-2. Eppure sono i neroverdi a passare in vantaggio con Zamboni che la sblocca dopo appena 5 minuti. La Virtus gioca meglio nei primi venti minuti ma poi subisce la rimonta della Juvenes, che si concretizza tra la fine del primo tempo e i primi minuti del secondo. I gol di Guidi, Muccioli, Reggini e Bagnasco portano i rossoblù in semifinale. La rete di Tamagnini a 10 minuti dalla fine serve solo per l’orgoglio neroverde.

Meno spettacolare la sfida tra Fiorita e Domagnano, per vedere il primo gol bisogna attendere il 27’ con il vantaggio della squadra di Montegiardino siglato da Scarponi. Nella ripresa arriva il raddoppio di Mattioli per il classico gol dell’ex. Pochi minuti prima del triplice fischio Casadei accorcia le distanze per il Domagnano, il cui forcing finale non produce effetti. Non c’è tempo per riposarsi, venerdì si torna già in campo: alle 20.15 si gioca Juvenes- Tre Penne, alle 21.45 il fischio d’inizio di Murata- Fiorita. Entrambe le sfide si disputeranno sul campo di Fiorentino. Chi vince si qualifica per la finalissima del 7 giugno.