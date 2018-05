La Fiorita:modalità Champions League attivata

Mercato Champions: sicuri Manfredini, Olcese e Buonocunto. si lavora su Gilardino

Vincere aiuta a vincere deve aver detto Gian Luca Procopio, (mentalità vincente da giocatore) e oggi allenatore capace in pochissimo tempo di iscrivere il proprio nome nel ristrettissimo albo legato ai tecnici capaci di fare doppietta Coppa – Campionato.



Nel recente passato solo Nicola Berardi con la Folgore aveva completato il double al quale poi ha aggiunto il tris con l'affermazione anche in Supercoppa. “Triplete” alla portata anche del club di Montegiardino. La Fiorita, società leader e pronta a fare il proprio “debutto” nella nuova formula Champions League. Mercato: Damiano Tommasi imprescindibile giovedì si aggregherà al gruppo che comincerà gli allenamenti da lunedì 4 giugno. Già sondato lo scorso anno il Campione del Mondo Alberto Gilardino comunicherà a breve se sarà a disposizione, o se al contrario proseguirà nello studio per diventare allenatore. Le altre mosse del Direttore Sportivo Luca Bollini hanno una logica molto chiara: riportare in gruppo giocatori che hanno già conosciuto le linee della società come Emiliano Olcese, l'attaccante argentino era già con la Fiorita lo scorso anno.



La novità è rappresentata da un altro ex San Marino come Ivan Buonocunto. Il giocatore della Vis Pesaro proprio per il suo recentissimo passato in biancoazzurro conosce le dinamiche e non avrà difficoltà ad inserirsi nel gruppo giallo/blu.



Altro nome aggregato è quello dell'ex Atalanta, Bologna e Rimini, Thomas Manfredini. L'esterno di difesa ha già fatto qualche allenamento in passato, ma per questa Champions sarà un titolare della squadra di Prociopio. Non partiranno per Gibilterra per svariati motivi, Hirsh, Mottola, Villanova e D'addario.



Ricchiuti con la vittoria del campionato ha chiuso la sua esperienza sul Titano. Prevedibile la caccia sul mercato dei giocatori giallo/blu con richieste che piovono un po' da tutte le parti, ma la società fa sapere che non ha intenzione di trattenere giocatori contro voglia e non ha intenzione di giocare al rialzo con nessuno.



l.g