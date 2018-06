San Marino Futsal Cup: stasera i nomi delle finaliste

Il Murata va alla ricerca del double dopo la vittoria in campionato

Sarà di nuovo una finale Murata-Tre Penne come in campionato? Per la risposta bisogna attendere le sfide di stasera quando a Fiorentino andranno in scena le semifinali della San Marino Futsal Cup. Le due squadre di Città, che hanno saltato i quarti in quanto vincitrici dei rispettivi gironi di qualificazione, attendono Juvenes/Dogana e La Fiorita che nel turno precedente hanno eliminato rispettivamente Virtus e Domagnano. In palio un posto nella finalissima di giovedì 7 giugno. Partite senza appello, chi perde saluta la competizione e va in vacanza. Si gioca al Federico Crescentini di Fiorentino, alle 20.15 il calcio d’inizio di Tre Penne- Juvenes/Dogana, un’ora e mezza più tardi quello di Murata La Fiorita. Delle quattro semifinaliste solo i bianconeri hanno già in bacheca una Futsal Cup, per le altre tre sarebbe la prima vittoria nella storia. Busignani e compagni vanno anche alla ricerca del ‘double’ dopo aver già alzato il trofeo per la vittoria in campionato. In caso di pareggio al termine dei tempi regolamentari previsti due tempi supplementari da 5 minuti ciascuno ed eventuali calci di rigore.