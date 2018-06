Nazionale Under 21 - NAT San Marino 3-1

Una Nazionale Under 21 sperimentale ha disputato un test amichevole contro il Nat San Marino

Più rodata la Nazionale Nat di Luigi Bizzotto che si è imposta per 3 a 1 sulla Nazionale Under 21 sperimentale di Costantini, nella prima delle due amichevoli in programma in vista del prossimo impegno in Uefa Region Cup.



In vantaggio l'Under 21 con uno dei giocatori di qualità come il centroavanti della primavera del Cesena Nicola Nanni. Classe 2000 grandi margini di miglioramento ma che ha già mostrato di avere buonissime doti come finalizzatore. Di Angelini, Marigliano e Neri su calcio di rigore le tre reti che hanno dato la vittoria alla selezione di Luigi Bizzotto.



Un ottimo test per entrambe, con l'Under 21 che ha iniziato degli stage di conoscenza con i ragazzi che provengono dalla Juniores e che in prospettiva possono essere convocabili per il prossimo biennio che comincerà ufficialmente a settembre.



Il programma per i ragazzi nati tra il 1998 e il 2000 proseguirà con un altra seduta tecnica mercoledi e una nuova amichevole sempre contro la Nat San Marino che si disputerà venerdi ore 19.30 a Serravalle B. Ha mostrato una buona tenuta fisica e equilibrio tra i reparti la squadra di Bizzotto pronta per l'ormai imminente partenza per la Repubblica Ceca dove sarà impegnata nel Gruppo 7 di qualificazione, debutto il 14 giugno con la Rat Ungheria, il 17 con i padroni di casa del Rat Repubblica Ceca per chiudere il 20 con il Rat Bosnia Erzegovina.

L.G