San Marino Futsal Cup: Tre Penne e Murata in finale

Sempre loro, ancora loro. Saranno Murata e Tre Penne a giocarsi la finalissima della San Marino Futsal Cup 2017-18. Vittoria per entrambe nei 60’ regolamentari e con il medesimo punteggio, 2-1. Il Tre Penne manda in vacanza la Juvenes/Dogana. Inizio scoppiettante della sfida, i biancazzurri passano in vantaggio dopo appena 4’ con l’ex nazionale di calcio a 11 Chiaruzzi, ma vengono immediatamente dalla rete di Molinari. Situazione di equilibrio che perdura fino a metà della seconda frazione quando è Vita a segnare e a spedire la squadra di Città all’ultimo atto.

Come detto, sarà ancora derby della capitale: Il Murata stavolta non ha bisogno del bomber Busignani. Decisiva la doppietta dell’ex di turno Andrea Paoletti che contro La Fiorita sblocca il punteggio quando mancano 9 minuti all’intervallo. Proprio nel recupero della prima frazione Scarponi infila Protti e riporta i gialloblù a galla.

Equilibrio che viene nuovamente spezzato al 48’, ancora per opera di Paoletti. Il 2-1 regge fino al triplice fischio e Murata che si andrà a giocare la terza finale stagionale. Per ora il conto è 1 pari, con la sconfitta subita contro il Tre Fiori in Supercoppa e la vittoria in campionato proprio contro il Tre Penne. Giovedì 7, sempre al Federico Crescentini di Fiorentino, la finalissima che assegnerà la San Marino Futsal Cup. Calcio d’inizio alle 21. Partita che potrete seguire in radiocronaca diretta su San Marino Classic 103.2 e in differita su Rtv Sport.