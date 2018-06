Libertas, Nicola Berardi: "Qua per provare a vincere, cerchiamo un giocatore per reparto"

L'ex tecnico di Folgore e Fiorita torna nel campionato sammarinese dopo l'esperienza in Seconda Categoria all'Altavalconca.

Dopo l'esperienza in Seconda Categoria con l'Altavalconca - conclusasi ai playoff - Nicola Berardi torna ad allenare nel campionato sammarinese: l'ex tecnico di Folgore e Fiorita si è accasato alla Libertas.



“Il presidente Massimo Ghiotti mi ha proposto un buon progetto e ho detto di sì. L'obiettivo è provare a far bene, a vincere o a dar fastidio a chi ha vinto quest'anno. Sicuramente se sono qua è per provare a vincere, anche se non è semplice. La rosa è buona, abbiamo tanti nazionali sammarinesi. Cercheremo di andare a prendere qualcuno fuori: il mercato è appena partito, siamo alle prime chiacchiere. Stiamo cercando un difensore centrale da affiancare a Davide Simoncini, una punta e un centrocampista”.