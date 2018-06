Sorteggi: Folgore testa di serie, La Fiorita verso il derby tra piccoli Stati

Ai sorteggi di Nyon il club di Falciano dovrebbe partire tra le squadre testa di serie in Europa League. La Fiorita sfiderà i campioni di Andorra o Gibilterra. Per il Tre Fiori anche i maltesi del Birkirkara.

Il prossimo 12 a giugno a Nyon nasceranno la nuova edizione di Champions League ed Europa League con La Fiorita, Folgore e Tre Fiori interessate dal turno preliminare.



Per i campioni di San Marino la novità più grande è rappresentata dalla formula che vedrà i vincitori dei campionati nazionali di Andorra, Gibilterra, Kosovo e San Marino impegnati i un minigirone a scontro diretto a Gibilterra.



Martedì 26 giugno si giocheranno le due semifinali, tre giorni più tardi la finale che qualificherà una sola squadra al primo turno di qualificazione, le altre tre formazioni saranno ripescate in Europa League nel secondo turno di qualificazione di fine luglio. In base al coefficiente di ogni club sono definite le squadre testa di serie. In Champions League saranno i campioni di Andorra del Santa Coloma e i padroni di casa del Lincoln Red Imps FC. Sarà dunque una di queste due squadre l'avversario de La Fiorita. Il quarto club qualificato è il FC Drita, campione del Kosovo.



Una bella novità dovrebbe arrivare dal sorteggio di Europa League. Tra i 14 club che parteciperanno al turno preliminare la Folgore dovrebbe essere testa di serie. Un aspetto che da valore alla crescita del calcio sammarinese e prestigio al club di Falciano.



Tra le squadra possibili avversarie di quella di Oscar Lasagni due club di Andorra ed uno a testa per Galles, FarOer, Gibilterra, Kosovo. Non sarà testa di serie il Tre Fiori. Impossibile pensare a un derby sammarinese, visto che il regolamento non prevede sfide tra club della stessa federazione in questa fase. Per i gialloblu di Fiorentino gli avversari arrivano da Malta, due club, tra i quali anche il Birkirkara, da Lituania, Gibilterra, FarOer e Galles.



Elia Gorini