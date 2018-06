Futsal cup: giovedì la finale fra Murata e Tre Penne

Saranno ancora Murata e Tre Penne a sfidarsi per la conquista della futsal cup. Entrambe le squadre hanno raggiunto la finale battendo rispettivamente La Fiorita e Juvenes Dogana. La prima sfida era quella fra Tre Penne e Juvenes Dogana terminata sul risultato di 2-1. Mentre nella seconda semifinale il Murata batte La Fiorita con il medesimo risultato.



Dunque giovedì prossimo Murata e Tre Penne si ritroveranno faccia a faccia per la contesa del secondo titolo stagionale. Calcio d'inizio alle 21. Partita che potrete seguire in radiocronaca diretta su San Marino Classic 103.2 e in differita su RTV Sport.