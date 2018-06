Euro under 21: Michele Uva a San Marino

Manca poco più di un anno all'inizio della fase finale degli Europei under 21 di Italia e San Marino del 2019, che si svolgeranno nelle ultime due settimane del mese di giugno e che vedranno la Repubblica di San Marino ospitare tre incontri della fase a gironi. Con l'avvicinarsi del prestigioso evento è stato fissato per domani in tarda mattinata un incontro al San Marino Stadium al quale parteciperanno il Direttore Generale della FIGC e il Vice Presidente della UEFA Michele Uva, oltre ad Andrea Stefani project leader del prossimo Europeo Under 21. Riunione a cui prenderà parte anche il comparto sportivo-istituzionale sammarinese che sarà coinvolto nell'organizzazione delle sfide in territorio. A termine dell'incontro, Uva e Stefani, accompagnati dal segretario di Stato allo Sport Marco Podeschi ed ai vertici dirigenziali FSGC, saranno accolti in udienza pubblica dalla Reggenza. A cui prenderà parte anche l'ambasciatore d'Italia a San Marino Guido Cerboni.

TC