Direttore Generale FIGC Michele Uva: “Sarà la fase finale di un campionato Europeo Under 21 migliore di sempre”

Questa mattina intorno alle 12 l'arrivo a San Marino del Direttore Generale della FIGC Michele Uva. Dopo la visita al San Marino Stadium, l'udienza dai Capi di Stato

“Sarà la fase finale di un campionato europeo under 21 più bella di sempre”, il Direttore Generale della FIGC e Vice Presidente Uefa Michele Uva pronuncia questa frase durante l'udienza concessa dai Capi di Stato di San Marino Stefano Palmieri e Matteo Ciacci. Accompagnato dall'Ambasciatore d'Italia a San Marino Guido Cerboni e il Project Leader “Europeo Under 21” Andrea Stefani, Uva, è stato salutato dal Segretario allo Sport Marco Podeschi e dal Segretario di Stato agli Affari Interni Guerrino Zanotti.



Preceduto dal saluto del Presidente della FSGC Marco Tura, consapevole dell'importanza totale che rivestirà la manifestazione del giugno 2019, il Direttore Generale della Federazione Italiana Gioco Calcio Michele Uva ha sottolineato più volte che Italia e San Marino insieme, saranno protagoniste di un organizzazione minuziosa e capillare della fase finale del Campionato Europeo Under 21. Tre partite saranno ospitate dal San Marino Stadium che proprio in questi giorni si sta rifacendo il look proprio in previsione del grande evento che dista solo 12 mesi. I Reggenti, nel loro discorso, hanno messo in evidenza l'importanza della visita a San Marino di Uva, ed auspicano un grande impegno condiviso tra le due Federazioni amiche per garantire la miglior riuscita del prestigioso evento sportivo del giugno prossimo.



Al termine dell'udienza i Capi di Stato sono stati omaggiati con il Gagliardetto Ufficiale della FIGC e con la maglia azzurra con i loro nomi e l'immancabile numero 10



Nel servizio il Segretario Marco Podeschi



L.G



Le parole di Michele Uva al microfono di Lorenzo Giardi