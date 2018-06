Futsal Cup: domani sera la finale tra Tre Penne e Murata

Poco fa alla casa del calcio si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della finale della Futsal Cup: Come in campionato saranno ancora Tre Penne e Murata a giocarsi il trofeo. Si gioca domani sera al Federico Crescentini di Fiorentino, con inizio alle ore 21. Match che potrete seguire in diretta radio su San Marino Classic 103,2 e streaming su Fb; in differita su Rtv Sport.