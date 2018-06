Futsal: domani ultimo atto della stagione, il derby di Città vale la San Marino Futsal Cup

Il Futsal sammarinese ha già espresso il suo verdetto: Murata e Tre Penne sono le squadre più forti e domani sera scopriremo chi tra le due si porterà a casa la San Marino Futsal Cup. Non può essere un caso che siano ancora loro a giocarsi un trofeo, dopo essersi già affrontate poche settimane fa nella finale del campionato. Quella volta ebbero la meglio i bianconeri che la vinsero grazie ad una magia del loro bomber Busignani. L'universale classe '95 scende in campo anche per la classifica cannonieri. Al momento è secondo alle spalle di Giorgini della Cosmos e proverà a siglare quella doppietta che gli serve per raggiungerlo a quota 10 gol. I bianconeri hanno qualche problemino di formazione: Macina proverà nel riscaldamento ma molto probabilmente non sarà della partita, mentre Casadei è in fase di recupero e dovrebbe farcela.

In casa Tre Penne c'è voglia di riscatto, e la traversa di Belloni negli ultimi minuti della finale di campionato grida ancora vendetta. In caso di vittoria per i biancazzurri sarebbe il primo trofeo in bacheca per il settore futsal, che al contrario di quella del calcio a 11, è ancora priva di coppe. Capitan Gozi sa che per portarsi a casa la coppa ci sarà bisogno di tutti i suoi compagni di squadra

