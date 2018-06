Politici e Federazione Sport Speciali: oggi la partita

Un momento di divertimento, sport e inclusione: questo l'obbiettivo della partita di calcio solidaristica che vedrà coinvolti i rappresentanti del Consiglio Grande e Generale e i ragazzi della Federazione Sport Speciali di San Marino al campo sportivo di Borgo Maggiore alle ore 18:00 di oggi, organizzata dalla Segreteria di Stato per la Sanità insieme alla stessa federazione. Parteciperanno attivamente anche gli Eccellentissimi Capitani Reggenti che giocheranno con i ragazzi degli Sport Speciali, sarà prevista anche la presenza di Massimo Bonini e del CT della nazionale Franco Varrella. Tutta la cittadinanza e tutte le associazioni di volontariato sono invitate per supportare il messaggio dell'evento a valorizzare gli sport come strumenti di opportunità e aggregazione ritrovando il piacere di stare tutti insieme.