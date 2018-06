Cosmos: Giancarlo Carnevali è il nuovo allenatore

Lorenzo Dormi vestirà ancora i colori gialloverdi



Cambio sulla panchina del Cosmos. Giancarlo Carnevali è il nuovo allenatore del club gialloverde. Per il tecnico del Cosmos è un ritorno nel Campionato Sammarinese dopo l'esperienza da calciatore con la Libertas.

Per la prossima stagione vestiranno la maglia del Cosmos anche gli ex Sant'Ermete, Marco Grossi e Fabio Giovagnoli.

Per il momento il grande colpo del diretto sportivo Francesco Donnini è la conferma di Lorenzo Dormi.



e.g.