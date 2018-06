Futsal Cup: questa sera la finale

Questa sera al Federico Crescentini di Fiorentino Tre Penne e Murata sosterranno l'ultima partita della stagione. In palio, la 12° edizione della San Marino Futsal Cup. Sarà la seconda volta che le due compagini si affrontano in una finale quest'anno dopo quella di campionato vinto dai bianconeri lo scorso 21 maggio. Nella conferenza stampa tenutasi ieri alla Casa del Calcio di Montecchio, si parla sopratutto di condizione fisica, un fattore che potrebbe rivelarsi fondamentale. “Fisicamente direi che non stiamo male- afferma il tecnico del Tre Penne Gabriele Cellarosi anche se a parere suo un calo c'è stato, come è normale a fine stagione”. Il responsabile futsal del Murata Daniele Albani si manifesta più negativo “Per noi è diverso. Abbiamo qualche infortunato, chi più grave, chi meno, con l'equipe dei fisioterapisti stiamo cercando di recuperarne il più possibile, di certo i ragazzi daranno il massimo”. La parola passa poi a Danilo Busignani che non si aspetta una gara troppo diversa rispetto a quella del 21 maggio, anche secondo il capitano del Tre Penne Gemino Gozi sarà una partita equilibrata. Il Murata ha già in bacheca una coppa e due scudetti. Il doblete stagionale però non è mai riuscito alla squadra bianconera. “I ragazzi non sono sazi, hanno voglia di vincere” assicura Albani. Per il Tre Penne invece, sarebbe il primo titolo in assoluto “per quanto mi riguarda – afferma Cellarosi – sarei contento se riuscissi a consegnare il primo trofeo a questa società, che quest'anno ci ha messo a disposizione tutto ciò che ci occorreva”. Poi si torna a parlare di infortuni e questa volta Albani scende più nel dettaglio:”l'infortunio di Federico Macina è abbastanza grave, ma farà di tutto per essere della partita, un altro in fase di recupero è il capitano Alessandro Casadei, che soffre di un infortunio molto più lieve”.



La finale di San Marino Futsal Cup si giocherà a partire dalle 21:00. Oltre che dal vivo si potrà seguire in diretta sulla pagina Facebook di San Marino RTV, oppure in radio su San Marino Classic (FM 103.2). La differita in TV, invece sarà trasmessa domani dalle 20:35 su RTV sport.



Al termine della conferenza stampa di presentazione della finale della San Marino Futsal Cup abbiamo sentito il responsabile del settore futsal del Murata, Daniele Albani e l'allenatore del Tre Penne, Gabriele Cellarosi.